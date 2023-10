MPT apura denúncia de tortura contra trabalhador rural | A TARDE

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito civil, nesta terça-feira,17, com o objetivo de investigar uma denúncia de tortura sofrida por um trabalhador rural na cidade de Cocos, a cerca de 778 quilômetros de Salvador, no oeste da Bahia.

O caso teria ocorrido na quarta-feira,11, mas só chegou ao conhecimento após ocorrência registrada na delegacia de polícia civil esta semana. De acordo com informações iniciais, Deleon Rodrigues, de 37 anos, denunciou à polícia que foi despido, algemado e trancado em um cômodo escuro para ser espancado por seguranças da fazenda Santa Colomba, no município de Cocos.

Após o ocorrido, colegas de trabalho o encontraram algemado com hematomas e apenas de cueca. Os colegas chegaram a gravar um vídeo denunciando a situação. Deleon é morador do território quilombola de Tijuaçu, em Senhor do Bonfim, a 941 km de Cocos, e estava trabalhando na produção de tabaco da fazenda.

Ele afirma que voltava da cidade para a fazenda junto com outros trabalhadores que foram para receber o pagamento em um ônibus. Na volta, o veículo foi parado na guarita da fazenda, e todos os trabalhadores foram revistados como de costume.

Ele afirma que o que teria irritado os seguranças foi o fato de que ele levava consigo uma pequena garrafa com cachaça. O caso será investigado pela unidade territorial de Cocos e acompanhado pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis. O MPT deverá solicitar informações aos órgãos que iniciaram a apuração, assim como ao Departamento de Polícia Técnica, para onde a vítima foi encaminhada no intuito de realizar exame de corpo de delito.