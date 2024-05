MPT investiga fazenda após segunda morte de funcionário | A TARDE

A fazenda Guarani, no município de São Desidério, oeste da Bahia, está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT) novamente após a morte de outro funcionário. Diego Rodrigues da Badia, de 27 anos, natural do Paraná, morreu após ser atingido por um choque elétrico.

O jovem morreu minutos após ser socorrido para um posto de saúde, próximo da propriedade rural do fazendeiro Belmiro Catalan, um dos maios produtores de grãos da região, localizada no km 30 da BR-020.

No documento inicial do inquérito a procuradora do MPT Camilla Mello ressalta que esse “é o segundo acidente de trabalho fatal ocorrido em menos de um ano na mesma fazenda Guarani, sendo que o primeiro acidente já é objeto de ação civil pública”.

No ano passado, Catelan voltou a ser investigado pelo MPT após o acidente de um trabalhador em sua fazenda. Tácio da Silva morreu após ser esmagado por uma empilhadeira em seu primeiro dia de serviço como operador da máquina.

Por isso, o MPT moveu ação civil pública, que resultou em um acordo judicial, em que o fazendeiro se comprometeu a indenizar a sociedade em R$ 500 mil. A maior parte deste valor foi revertida a pedido do MPT para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. “Ele indenizou não só a família da vítima, mas a sociedade pelos danos causados”, informou o MPT em entrevista ao Portal A TARDE.

O acordo firmado por Catalan prevê ainda que o fazendeiro adote uma série de medidas, “tanto na Fazenda Guarani quanto em todas as suas outras propriedades, que possam garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus empregados diretos e indiretos”.

“O acordo inclui um cronograma para implantação de medidas de segurança, tais como sinalização, treinamento e capacitação, rotinas de prevenção de acidentes, programa de identificação de riscos e uma série de outras normas previstas na legislação e que não vêm sendo cumpridas”, diz o MPT.

Outro acidente no oeste

No município de Luís Eduardo Magalhães, também oeste da Bahia, um trabalhador identificado como Crispiniano Queiroz dos Santos, teve o pé amputado, após ficar com os pés presos no eixo de uma colheitadeira, nesta segunda-feira, 13, numa fazenda localizada na BR-020.

O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Para realizar o resgate, os bombeiros precisaram utilizar uma ferramenta para abrir as ferragens do eixo da máquina.

