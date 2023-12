Mulher denuncia agressão de PM durante abordagem | A TARDE

Uma mulher de 46 anos denunciou um policial militar por dar um tapa em seu rosto durante abordagem no município de Saúde, sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na quinta-feira, 14, e o caso é investigado como lesão corporal.



A confusão teria começado quando a vítima viu o filho na parte traseira do veículo da PM e questionou os agentes sobre o que tinha acontecido. No entanto, não foi detalhado o motivo da apreensão do jovem.

A mulher teria começado a filmar a abordagem e um dos policiais tomou o celular dela. Um segundo PM, que também estava no local, pediu para que o colega devolvesse o aparelho.

Ao receber o celular de volta, a mulher filmou o rosto do PM que havia pego seu celular. Em gravação, ele responde dizendo: "Pode filmar, pode filmar". Em seguida, o policial avançou e derrubou o celular da vítima. Foi neste momento em que ela relatou ter sido agredida no rosto.