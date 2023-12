Mulher é esfaqueada pelo companheiro e morre em Simões FIlho | A TARDE

O corpo de uma mulher identificada como Larissa Equiceler Nunes, foi encontrado dentro da casa onde ela morava, sem vida, nesta terça-feira, 19, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima teria sido esfaqueada pelo companheiro e não resistiu aos ferimentos. Após golpear Larissa, o suspeito, identificado como Heitor Virgínio Nunes, tirou a própria vida. O corpo dele também foi encontrado no local.

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.