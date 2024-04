Mulher é executada enquanto bebia em bar de Feira de Santana | A TARDE

Uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada, foi morta a tiros na madrugada deste sábado, 6, dentro de um bar no bairro Conceição, que fica na cidade de Feira de Santana, no norte do estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial na Rua Calamar. Ao chegarem no local, já encontraram a vítima alvejada em uma cadeira do bar.

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no peito e no braço esquerdo, vindo a óbito ainda no local. Ela estava usando uma bermuda jeans e uma caminha branca.

Informações preliminares apontam ainda que outras duas pessoas teriam sido baleadas na ação, sendo elas um homem e uma outra mulher.

O delegado Alisson Ferreira de Carvalho realizou o levantamento cadavérico. Até o momento, não há informações sobre autoria nem a motivação do crime.