Mulher é internada com dor abdominal após esconder maconha na vagina

- Foto: Leonardo Rattes/Sesab

Uma mulher com dores abdominais precisou ser internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, no sábado, 08. Aos médicos, ela informou que tinha introduzido uma porção de maconha na vagina, após avistar policiais na rua.



Parte da droga precisou ser retirada no centro cirúrgico da unidade hospitalar. O estado de saúde da mulher, entretanto, não foi informado.



A mulher teria dito que é usuária de drogas e que, após comprar a maconha, em um local próximo ao terminal rodoviário da cidade, avistou policiais militares. Com medo, ela introduziu a droga no canal vaginal.