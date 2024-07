Mulher é presa por intolerância religiosa na Bahia: "Macumbeira"; veja

Discussão sobre o ocorrido com a suspeita foi registrada em vídeo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa nesta quinta-feira, 27, acusada de cometer intolerância religiosa contra a dona de um estabelecimento em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações divulgadas pelo Blog do Sena, a acusada teria atacado verbalmente a vítima, que é proprietária de uma loja de artigos das religiões umbanda e candomblé. Uma discussão sobre o ocorrido com a suspeita foi registrada em vídeo.

"Você chamou ela de macumbeira e feiticeira. Você está incomodada com a loja dela", diz a pessoa que grava o vídeo. A mulher ainda tenta argumentar que foi ofendida pela vítima: "Intolerância dela, que tava me chamando de vagabunda".

"A loja não vai fechar, porque além de Deus, eu também tenho Exú e Pomba Gira na minha frente. Confio nos orixás", responde o rapaz. "Vai fechar, sim. A fé de vocês não é de Deus não", rebate a intolerante, que entra em sua residência.

O Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940), em seu artigo 208, estabelece que é crime “escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”.

A pena para estes atos é de detenção de um mês a um ano ou multa. Se houver emprego de violência, a pena é aumentada.

Assista: