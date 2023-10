Mulher é presa tentando transportar cocaína em ônibus interestadual

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher com cerca de 5,3 quilos de cocaína, escondidas na bagagem de uma passageira de ônibus interestadual que fazia o itinerário Brasília (DF) x Parnaíba (PI).



Segundo a PRF, o flagrante ocorreu durante fiscalizações no Km 800 da BR 242, em Barreiras, região oeste da Bahia. Era por volta das 23h30, de sexta-feira, 22, quando os agentes deram ordem de parada ao veículo e durante a abordagem e procedimentos padrões de checagem, os policiais encontraram uma sacola de cor cinza contendo cinco tabletes de cocaína envoltos em balões de aniversário.



Ao ser questionada, a mulher de 26 anos, confessou ser responsável pela droga e informou que recebeu a droga na cidade de Brasília (DF) para transportá-la até Parnaíba (PI).



Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a passageira, encaminhada pelo crime de tráfico de drogas à Delegacia da Polícia Civil e apresentada à autoridade policial junto com a substância ilícita.



Publicações relacionadas