Mulher morre após ser atropelada ao lado de faixa de pedestres | A TARDE

Uma mulher morreu após ter sido atropelada em Itabuna, no sul da Bahia. O acidente aconteceu ao lado de uma faixa de pedestres, na noite de quarta-feira, 15.

A vítima foi identificada como Jessika Mackenzie, de 34 anos. Informações preliminares apontam que ela fazia uma caminhada e foi atingida pelo veículo ao atravessar a Avenida Manoel Chaves, no bairro São Caetano.

Jessika foi arremessada a uma distância a cerca de 15 metros do local da colisão, bateu no muro de uma loja e caiu na calçada. O estabelecimento estava fechado na hora do acidente.

A mulher foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Testemunhas disseram que os profissionais tentaram reanimá-la durante uma hora, porém, a vítima não resistiu.

Segundo a TV São Francisco, a mulher era comerciária, deixou marido e um filho. O corpo foi liberado do Departamento de Polícia Técnica do município após necropsia, mas não há detalhes sobre o sepultamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.