Mulher pula de prédio após presenciar vizinho policial agredir esposa

Uma mulher teve que ser socorrida após pular da janela do terceiro andar de um prédio em Ilhéus, depois que presenciou um policial militar agredir e ameaçar a companheira. O casal é vizinho da vítima, que ainda teria tentado acabar com a confusão.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estava no apartamento de uma casal de amigos, quando viu o marido agredindo e ameaçando com uma arma de fogo a companheira. Durante a discussão, ela ainda teria tentado intervir, mas, com medo, acabou pulando do prédio para escapar.

Policiais militares da 69ª CIPM foram acionados para prestar apoio a socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Rua dos Tangarás, no bairro Nossa Senhora da Vitória.

No local, os militares foram informados que a mulher teria pulado após uma discussão entre um policial e a companheira dele. Aos pms, a companheira do policial relatou ter sido agredida e ameaçada por ele.

Os dois foram encaminhados à delegacia que atende a região, onde foram ouvidos e a ocorrência foi registrada. O policial foi preso e aguarda audiência de custódia. A arma dele foi apreendida.

De acordo com informações do Comando de Policiamento da Região Sul (CPR-S), o fato também será apurado pela PM.

A mulher está internada em um hospital da cidade. Não há informações sobre o atual estado de saúde.