Mulher que jogou ácido em funcionária é detida; Veja imagens da ação | A TARDE

A mulher que jogou soda cáustica em funcionária em unidade de saúde em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, foi identificada pela prefeitura da cidade, a partir de imagens de câmera de segurança, que flagrou o momento exato da agressão.

O caso aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Vida Nova, no bairro Recreio Ipitanga. A Prefeitura de Lauro de Freitas lamentou o caso e informou que a suspeita apresenta transtornos mentais, é acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município e não tinha relação com a vítima.

As imagens mostram o momento que a suspeita entra na unidade de saúde, vai até a funcionária e joga a soda cáustica. A vítima trabalhava sentada no momento e foi pega de surpresa. Através da câmera de segurança, também foi possível ver o desespero da vítima e das pessoas que estavam na unidade. Já a suspeita, tentou sair do local andando, mas foi alcançada pela polícia.

Segundo a Prefeitura de Lauro de Freitas, a vítima foi socorrida para o Hospital Menandro de Faria, e depois foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. A funcionária sofreu queimaduras de 1° grau nas pernas e na barriga.

A gerente da USF Vida Nova registrou o caso na delegacia de Lauro de Freitas e a Polícia investiga o caso.

Reprodução | Redes Sociais