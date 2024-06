Mulher que matou namorado por sugerir “ménage” com a filha é presa | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quarta-feira, 29, em Simões Filho, uma mulher de 46 anos de idade, suspeita de ter matado o namorado, George Pereira Costa, com 59 facadas em 2013, no município de Feira de Santana.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta das equipes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana e da Delegacia Territorial de Simões Filho. Os policiais encontraram a suspeita em um bar da cidade, onde ela foi presa. Na oportunidade, a mulher confessou o crime.

De acordo com informações da Polícia, o crime ocorreu em dezembro de 2013, em uma casa do bairro Gabriela, em Feira de Santana. Durante um ato sexual com o namorado, ela o golpeou 59 vezes com uma faca.

A motivação do crime teria sido a sugestão, por parte de George, de um “ménage à trois” (sexo à três) com a participação da filha da suspeita.

Depois de presa, a mulher realizou exames de lesões e foi encaminhada ao Presídio Regional de Feira de Santana, onde ela deverá cumprir a pena de até 18 anos de reclusão, pelo assassinato.

Publicações relacionadas