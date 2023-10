Municípios do oeste baiano chegam a registrar temperaturas de 42ºC

A onda de calor que tem assolado o país nos últimos dias atingiu com força algumas cidades da Bahia. Na região do Vale São Franciscano, no oeste do estado, municípios chegaram a registrar temperaturas acima de 40 graus.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades de Morpará, Barra, Ibotirama e Brejolândia chegaram a registrar temperaturas máximas de 42ºC, onde a umidade do ar chegou em 10%.

O índice de umidade, inclusive, chega a ser menor que em alguns lugares bastante conhecidos, como o caso do Deserto do Saara, no norte da África e que corta 10 países do continente.

Em Muquém de São Francisco a temperatura também chegou a 42ºC, com umidade em 15%. O mesmo percentual foi registrado em Barreiras, Wanderley, Angical e Bom Jesus da Lapa, onde os termômetros marcaram 41ºC.

As altas temperaturas com a baixa umidade podem gerar consequências para a saúde, como desidratação, insolação, aumento da frequência cardíaca, diminuição da circulação sanguínea e até causar infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).