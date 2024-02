Músico é encontrado morto com marcas de violência na Bahia | A TARDE

Um músico foi encontrado morto nesta sexta-feira, 16, no município de Glória, no norte da Bahia. O corpo de Genival Alves dos Santos, de 41 anos, estava no povoado de Quixaba, zona rural da cidade.

Segundo informações apuradas pela TV São Francisco, afiliada da TV Bahia na região, com a Polícia Civil, Genival apresentava ferimentos na cabeça causados por algum impacto. A suspeita é de que o músico foi atingido com pedaço de madeira.

O corpo do músico foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paulo Afonso, outra cidade da região, e vai passar por necrópsia para identificar a causa da morte. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime.