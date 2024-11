Neoenergia Coelba substituirá luminárias convencionais por luminárias LED em São Francisco do Conde

Essa iniciativa reafirma o compromisso da distribuidora em oferecer soluções energéticas mais eficientes e sustentáveis - Foto: Divulgação | Coelba

São Francisco do Conde será a próxima cidade beneficiada pelo projeto de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela ANEEL, em parceria com a prefeitura de São Francisco do Conde. A estimativa é realizar a substituição de mais de mil lâmpadas convencionais por luminárias LED na cidade.

A previsão é, que até o fim de 2024, sejam realizadas 26 mil trocas de luminárias, em 41 municípios baianos contemplados pelo projeto. Estima-se uma redução de demanda de 2.400 kW no horário de ponta da distribuidora, compreendido entre 18h e 21h e uma economia de energia de cerca de 11.000MWh/ano.

As luminárias com tecnologia LED têm vantagens como ganho energético, redução com custos de manutenção, maior conforto visual e melhor visibilidade em relação às luminárias convencionais, constituídas de lâmpadas de vapor de sódio ou vapor metálico. O modelo de LED é também mais sustentável, por não conter produtos químicos que, se não forem descartados corretamente, podem prejudicar o meio ambiente.

“Com as medidas de eficiência energética na iluminação pública, espera-se uma economia de energia que pode chegar até 50% naquele universo de lâmpadas substituídas. O benefício não é apenas na redução da conta de energia, os custos com manutenção também são reduzidos, já que a vida útil das lâmpadas de LED é superior aos sistemas convencionais”, afirma a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Nos locais onde houve a modernização da iluminação pública, como nas cidades de Camaçari, Macaúbas e Mucugê, os benefícios já foram percebidos, tanto na economia de gastos com energia elétrica, quanto na melhoria da percepção de segurança no município. Em Camaçari foram substituídas 3500 luminárias, Macaúbas recebeu 727 luminárias LED e Mucugê 408 unidades de luminárias LED.

Outra ação que merece destaque foi a modernização da iluminação do Centro Administrativo da Bahia (CAB) em Salvador, concluída em dezembro de 2023. O retrofit de mais de 900 pontos de iluminação pública, foi fruto da parceria entre a Prefeitura de Salvador, Governo do Estado da Bahia e a Neoenergia Coelba. Sobre o projeto, Ana Christina Mascarenhas, disse tratar de uma ação estratégica, a qual ajudará a promover uma economia anual de energia de 880MWh aos cofres públicos. “A conclusão do projeto de eficiência do parque de luminárias no Centro Administrativo da Bahia não apenas representa um avanço tecnológico, como também reforça nosso compromisso com as questões sustentáveis”, conclui.

As novas luminárias possuem selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Para receberem esta qualificação, as luminárias precisam atender a critérios específicos de segurança, qualidade e desempenho, como eficiência mínima de 110Im/W. Além dos ganhos energéticos e da redução com custos de manutenção proporcionados pela inciativa, as ruas e avenidas passam a contar com uma iluminação mais eficiente, normatizada e com melhor índice de reprodução de cor.

Essa iniciativa reafirma o compromisso da distribuidora em oferecer soluções energéticas mais eficientes e sustentáveis, promovendo o desenvolvimento das cidades baianas e a qualidade de vida dos cidadãos.