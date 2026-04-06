Duas mulheres morrem após ônibus invadir rodoviária no interior da Bahia

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas mulheres morreram e pelo menos dois homens ficaram gravemente feridos na manhã desta segunda-feira, 6, em uma tragédia registrada no município de Itambé, no sudoeste da Bahia. Um ônibus da empresa Rota Transportes invadiu um ponto de apoio rodoviário às margens da BA-263, causando o grave acidente.

O veículo, que fazia a linha Vitória da Conquista X Itabuna chegou ao local por volta das 7h e acabou avançando sobre a estrutura onde passageiros aguardavam atendimento e embarque. Pessoas que estavam dentro e fora do estabelecimento foram atingidas com o impacto, que também destruiu parte da entrada do espaço.

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Em nota, a prefeitura informou que as vítimas fatais foram identificadas como:



Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos

Janete Silva Oliveira, de 51 anos

Entre os feridos em estado grave estão os irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39, ambos moradores de Itapetinga, que foram encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC).

Possível falha mecânica

De acordo com o Sindmetro, o motorista relatou que o ônibus teria perdido os freios no momento em que encostava para embarque e desembarque de passageiros na cidade.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizaram o atendimento às vítimas.

Luto oficial de três dias

Ainda de acordo com a nota, o prefeito Candinho Araújo decretou luto oficial de três dias no município em razão da tragédia. Durante o período, as bandeiras em todas as repartições públicas permanecerão hasteadas a meio mastro, em sinal de respeito e solidariedade às vítimas e familiares.

Veja vídeo:

Confira nota completa da prefeitura:

A Prefeitura Municipal de Itambé manifesta o mais profundo pesar e consternação diante do grave acidente ocorrido na manhã desta segunda feira (06), por volta das 07:00, no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA 263.

A tragédia, que envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, resultou no falecimento de duas mulheres. As identidades das vítimas fatais ainda aguardam confirmação oficial pelo DPT. Entre os feridos em estado grave, encontram se os irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, ambos residentes de Itapetinga, que foram encaminhados ao HGVC em Vitória da Conquista.

Desde os primeiros momentos da ocorrência, a gestão municipal mobilizou equipes do SAMU 192 de Itambé e da Secretaria de Saúde para prestar socorro imediato e suporte técnico no local. A dinâmica do acidente, em que o veículo invadiu a área de espera de passageiros, está sendo rigorosamente investigada pela Polícia Civil e pela perícia técnica para identificar as causas da fatalidade.

O Prefeito Candinho Araújo, em sinal de profundo luto e respeito às vítimas e seus familiares, decretou luto oficial de 03 dias no município. As bandeiras em todas as repartições públicas permanecerão posicionadas a meio mastro durante este período.

Neste momento de extrema dor que choca toda a nossa comunidade, a Prefeitura de Itambé reafirma seu compromisso em oferecer total assistência e acolhimento às famílias das vítimas, especialmente aos parentes procedentes de Itapetinga e do distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo. Rogamos a Deus que conceda força aos familiares e plena recuperação aos feridos hospitalizados.