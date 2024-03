Ônibus tomba e deixa oito pessoas feridas em Vitória da Conquista | A TARDE

Oito pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com testemunhas, no momento do acidente tinha muito neblina na pista. O ônibus tombou após o motorista desviar de uma carreta que vinha no sentido contrário na manhã desta quinta-feira, 7. As vítimas foram socorridas para hospitais da região.

De acordo com a Via Bahia, sete das vítimas apresentavam ferimentos leves e uma foi socorrida em situação mais grave. Os passageiros foram resgatados por outros motoristas que passavam pelo local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também ajudaram no resgate das pessoas. O trânsito está lento no local, mas segue fluindo sem retenção. As causas do acidente serão investigadas.

Esse é o terceiro acidente grave essa semana registrado na BR-116, entre as cidades de Jequié e Vitória da Conquista. Na segunda-feira, 04, o motorista de uma carreta morreu após uma colisão que resultou em uma explosão. A pista ficou interditada por dois dias.

Na terça-feira, 5, um acidente na Serra do Mutum, em Jequié, também deixou uma pessoa morta. A colisão envolvendo pelo menos cinco veículos, duas carretas, um caminhão e dois veículos de passeio travou o trânsito nos dois sentidos por pelo menos três horas e meia.

Veja o vídeo: