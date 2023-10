Onze espingardas são apreendidas no Extremo Sul da Bahia | A TARDE

Policiais militares apreenderam onze espingardas na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, 12.

De acordo com as informações da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA), as armas estavam sendo transportadas por dois homens na zona rural do município, que conseguiram fugir. Após avistarem os policiais, eles adentraram em uma região de mata e escaparam.

As espingardas foram montadas e após identificadas terminaram sendo encaminhadas à Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.