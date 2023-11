Operação Florestal combate incêndios, na Bahia | A TARDE

Aproximadamente 250 bombeiros e cerca de 50 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), participam do combate e monitoramento aos incêndios florestais que atingem as regiões Oeste, Norte, Sudoeste e Chapada Diamantina, no interior da Bahia, neste sábado, 4.

A ação faz parte da Operação Florestal, que iniciou em julho e tem como objetivo o monitoramento de focos de calor, treinamento e distribuição de equipamentos para brigadistas, em todo o estado. Conta com o apoio de brigadistas do ICMBio, Ibama e brigadistas voluntários, além de Drones, quatro aeronaves modelo Air Tractor, fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e um helicóptero da PMBA.

Entre as cidades atingidas estão, Paratinga, Carnaúba, Barreiras, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Jacobina, Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Andaraí, Wagner, Morro do Chapéu, Ituaçu, Érico Cardoso, Jequié e Poções.

Além dos combates, os bombeiros também realizam ações preventivas com a população local.