Operação Força Total acontece nesta sexta em mais de 400 municípios

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira,15, a Polícia Militar da Bahia realiza a 12ª edição da Operação Força Total nos 417 municípios baianos. A operação pretende ampliar a ostensividade da tropa e realizar abordagens preventivas (blitze), visando a apreensão de drogas, armas de fogo e prender criminosos com o emprego máximo do efetivo policial (administrativo e operacional).

Até às 11h30, a PM abordou mais de 12 mil pessoas e quase sete mil veículos (carros e motos), que resultaram na apreensão de 23 automóveis e a autuação de 104, além da recuperação de um carro. Três pessoas foram presas em flagrante até o momento.

Na Bahia, os policiais mobilizados para a Força Total atuam a pé, com a utilização de viaturas (carros, motos e bases móveis), cavalos e aeronaves em áreas urbanas e rurais. A operação segue até o final da noite de hoje.