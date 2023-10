Órgãos parabenizam e ressaltam importância histórica de A TARDE | A TARDE

Neste domingo, 15 de outubro, data em que é celebrado o aniversário do jornal A TARDE, entidades e órgãos públicos parabenizaram e ressaltaram a importância histórica do veículo para o estado, que aos 111 anos continua levando informação com confiança e credibilidade para leitores da Bahia e do mundo.

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o desembargador Nilson Soares Castelo Branco, afirmou que A TARDE fez parte de sua vida e incorpora a tradição de ser um órgão de imprensa respeitado pela sua credibilidade ao longo de sua trajetória centenária.

"O Jornal A TARDE incorpora viva tradição na Bahia, como órgão de imprensa respeitado pela sua credibilidade ao longo de 111 anos. O Poder Judiciário sempre esteve presente em suas páginas. Particularmente devo, como cidadão, desde a infância, passando pela adolescência, e como universitário, sua influência na minha formação intelectual", disse.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio de sua procuradora-geral de Justiça, Norma Cavalcanti, declarou que A TARDE contribui para a construção de uma sociedade cada vez mais livre e justa.

“O jornal A TARDE, ao longo desses 111 anos, vem contribuindo para a construção de uma sociedade cada vez mais livre e justa, prestando informação de qualidade, contribuindo para o fortalecimento do regime democrático e o avanço da sociedade baiana”, pontuou.

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), representado pelo conselheiro-presidente, Marcus Presídio, e pela conselheira Carolina Matos, ressaltaram a importância de A TARDE para a Bahia.

“A história da Bahia, do seu desenvolvimento, das suas tradições, do seu povo, enfim, não pode ser contada sem incluir-se a participação de A TARDE, que, desde 1912, participa ativamente do dia a dia da população, informando e formando opiniões. Desde criança, na companhia de meu pai, que foi jornalista, aprendi a acompanhar o noticiário diariamente e a prezar a importância de estar bem informado como elemento essencial para nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Neste 15 de outubro, quando o Grupo A TARDE completa 111 anos de existência, quero parabenizar e felicitar a todos aqueles que ali labutam, seja no veículo impresso, nos canais digitais ou nas ondas do rádio, e que tanto contribuem para o crescimento do nosso estado”, disse Presídio.

Divulgação

“Desejo um feliz aniversário ao jornal A TARDE pelos seus 111 anos de existência. È um marco incrível e uma prova de compromisso e dedicação deste veículo por mais de um século à sociedade baiana. Ao longo dos anos, o jornal tem desempenhado um papel fundamental na comunidade, promovendo a liberdade de expressão e contribuindo para o desenvolvimento da região. Que A TARDE continue a informar, a inspirar e a trazer perspectivas valiosas para os seus leitores por ainda muitos e muitos anos. Parabéns a todos os envolvidos nessa jornada histórica e fantástica”, destacou Carolina Matos.

Presidente da UPB, Quinho ressaltou penetração de A TARDE no interior baiano | Foto: Divulgação / UPB

Já a União dos Municípios da Bahia (UPB), por meio do presidente e prefeito de Belo Campo, José Henrique Tigre (Quinho), declarou que A TARDE tem papel importante de levar informação dos 417 municípios da Bahia.

"Nesses 111 anos, o A TARDE tem cumprido um papel fundamental de levar ao cidadão notícias relacionadas aos municípios, que é onde de fato a vida acontece. Para além disso, temos um veículo com uma linha editorial que nos permite ter espaço para apresentar questões essenciais para dialogar com a sociedade sobre o municipalismo, abordando temas como o pacto federativo, a crise nas receitas das prefeituras e tantos outros que são imprescindíveis de serem comunicados com a credibilidade e profundidade que o Jornal A Tarde possui. Que venha mais um centenário para comemorarmos juntos", pontuou Quinho.