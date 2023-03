Para fazer frente aos apps, projeto do governo fomenta cooperativas

Será apresentado nesta quinta-feira, 9, às 9h, no auditório do Parque Tecnológico da Bahia, o "Projeto Cooperativa de Plataforma e Aplicativo para moto e bike entregadores de Salvador", que tem como objetivo fomentar a formação de cooperativas de plataforma.



De autoria do Governo do Estado através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa é uma alternativa para fazer frente aos aplicativos de entrega. Será necessária a participação mínima de 100 motos e bikes para a participação de um grupo dentro da iniciativa.

Ao todo, serão investidos R$ 770 mil no projeto, por meio do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad).