Paramana Nature coleta resíduos na Praia de Mar Grande

O projeto Paramana Nature volta a coletar, no próximo dia 11 de novembro, resíduos do mar em torno da Praia da Ilha de Mar Grande, localizada na Ilha de Vera Cruz. A iniciativa contempla o aniversário da Baía de Todos os Santos.

Inspiração da marca Paramana Gin, responsável pela ação, a BTS segue sendo o foco da iniciativa, que acontece em diferentes ocasiões desde 2021, e faz parte da grade de eventos da Fundação Baía Viva, nas ilhas da região.

“Ações que preservem nosso ambiente seguem sendo um esforço nosso e fazem parte da nossa essência, sendo uma forma de também cuidar no nosso futuro. Esse projeto busca devolver um pouco do que a Baía nos proporciona", destaca Paulo Sérgio França Cavalcanti, fundador da marca.

O Paramana Gin ainda cona com apoio da Prefeitura de Vera Cruz, da BF Serviços Ambientais e do Shopping da Bahia na ação.

“A preocupação com a sustentabilidade norteia nossa busca por resultados sempre. A iniciativa é uma oportunidade de sensibilizar a população para as consequências do descarte irregular e do impacto dele na saúde dos oceanos”, reforça Gustavo Stolze, presidente do Paramana Gin.

Além da Praia da Ilha de Mar Grande, a iniciativa já foi realizada na Praia da Gamboa, em Salvador; na praia de Barra Grande, na Península de Maraú; e na Ilha dos Frades.

O projeto nasceu de um esforço da marca Paramana Gin, que tem forte conexão com a natureza local, já que traz no nome uma homenagem à praia de Paramana, exatamente na Ilha dos Frades, primeira do Nordeste a ter selo internacional Bandeira Azul.