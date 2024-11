Paróquia Nossa Senhora de Fátima promove a Feira da Imaculada

A Feira da Imaculada busca também, dar visibilidade aos trabalhos sociais da Paróquia de Stella Maris - Foto: Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Stella Maris, desde 2017, através de sua Pastoral de Eventos e as diversas realidades pastorais, promove a Feira da Imaculada, sempre com o intuito de proporcionar um ambiente familiar, respeitoso e seguro, recordando a Virgem Imaculadado Rosário de Fátima.

Com o tema: “Celebrando a fé e a história”, neste ano, a edição terá como objetivo geral, celebrar o ano jubilar da Paróquia (15 anos), chamando a todos para viver e celebrar com alegria a fé e a história, proporcionando sentimento de pertença e acolhimento a todos e, ao mesmo tempo, promover a fé, fraternidade, entretenimento e cultura.

A Feira da Imaculada busca também, dar visibilidade aos trabalhos sociais da Paróquia de Stella Maris, através da sua Obra Social AnjoBom da Bahia (OSABB), que tem como baluarte, Santa Dulce dos Pobres. A Obra Social atende 5 Instituições de Caridade, maisde 70 famílias com acompanhamento, cestas básicas, formações eespiritualidade, como também, oferece orientação jurídica, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, em parceria com o Centrode Educação Profissional Ludovica, oferece cursos profissionalizantes,e ainda, promove oficinas de artesanato, dança fisioterápica e etc.

A VIII edição da Feira da Imaculada ocorrerá de 08 a 10 de novembro,no estacionamento da Paróquia de Stella Maris e, na programação, tem atrações religiosas, como o Ministério de Música Harmonia, Clayton Borges e o Pe. Jaciel Bezerra; terá ainda, atrações seculares, como: Marquinhos café, Banda Representa, Os Mortalhas e Filhos de Jorge. O espaço contará com o famoso Boteco do Padre, o Costelão do Vigáriono domingo, 10, atividades e brinquedos infantis e muito mais.

Os ingressos estão sendo vendidos após as celebrações dominicais ena Secretaria da Paróquia, até o dia 03.11, a R$ 30,00 individual e passaporte para os dois dias (sábado e domingo), R$ 50,00; após o dia, 3, os ingressos serão vendidos a preço único, R$ 30,00. Criançasaté 12 anos, não pagam e, a entrada na sexta, 8, será 1kg dealimento não perecível.