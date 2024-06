PC realiza ações em escolas pelo combate à intolerância policial | A TARDE

Uma série de palestras e abordagens informativas foi iniciada na segunda-feira, 3, e segue até o próximo domingo, 9, em escolas na Estação da Lapa, além de uma live no perfil do Instagram @dpsvaoseulado, para a realização de ações referentes ao Dia de Conscientização, Combate à Intolerância e a Vitimização Policial no Estado da Bahia.



Durante as ações informativas, são esclarecidas as atividades policiais e sua relação com a sociedade. O objetivo é oferecer conhecimento para que a população reconheça o valor profissional e humano dos integrantes das forças policiais.

Nesta terça-feira, 4, a equipe da Diretoria de Saúde realiza uma palestra no Colégio São Lázaro, sobre a Polícia Civil, sua atuação e a relação com as comunidades. A programação segue na quarta-feira, 5, com abordagens informativas e entrega de folhetos na Estação da Lapa. Já no domingo, uma live no perfil do Instagram @dpsvaoseulado também irá tratar do tema.

A data é oriunda da Lei Ordinária Estadual, Nº 14.276, de 12 de agosto de 2020, em memória ao cabo Gonzaga, vítima de homicídio no bairro de Santa Cruz, em Salvador, em junho de 2018.

Publicações relacionadas