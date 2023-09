Personal trainer é executado dentro de academia em Lauro de Freitas

O dono de uma academia foi executado dentro do estabelecimento, no momento em que trabalhava, na noite desta segunda-feira, 18, em Ipitanga, bairro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com informações da polícia, Sandro Vinagre Alves Pereira também atuava como personal trainer. Ele foi baleado duas vezes e morreu no local.

Nas redes sociais, Sandro era bastante querido e costumava postar vídeos de treinamento com alunos e alunas. Equipes das polícias Militar, Civil e Técnica estiveram no local do crime. Não há detalhes ainda sobre o que teria motivado o assassinato, que é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).