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Petrobras abre 160 vagas de estágio na Bahia com bolsa de quase R$ 2 mil

Vagas são para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana

Edvaldo Sales
Por

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Vagas são para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana
Vagas são para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana - Foto: Divulgação

Um edital com 160 vagas de estágios em Salvador e em Camaçari, na Região Metropolitana, foi aberto pela Petrobrás. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 21 de maio e 3 de junho, através do site da empresa.

O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, e os salários são de R$ 1.825.

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Além disso, os estagiários também recebem vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação.

A Petrobrás não informou a quantidade de vagas disponíveis para as cidades baianas, mas podem se inscrever estudantes que estejam matriculados em instituições de ensino superior.

Confira os cursos ofertados:

  • Engenharia ambiental;
  • Engenharia química;
  • Advocacia (direito, ciências jurídicas, ciências jurídicas e sociais, bacharelado em direito);
  • Engenharia de petróleo.

Como será o processo seletivo

O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de prova objetiva online com 60 questões:

  • 10 de Língua Portuguesa
  • 10 de conhecimentos gerais
  • 10 de Matemática
  • 10 de Raciocínio Lógico
  • 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial
  • 10 de conhecimentos sobre a Petrobras

Após a inscrição no processo seletivo, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a realização das provas, será definida a classificação final do processo seletivo.

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Tags:

camaçari estágio Petrobras Salvador

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