OPORTUNIDADE
Petrobras abre 160 vagas de estágio na Bahia com bolsa de quase R$ 2 mil
Vagas são para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana
Um edital com 160 vagas de estágios em Salvador e em Camaçari, na Região Metropolitana, foi aberto pela Petrobrás. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 21 de maio e 3 de junho, através do site da empresa.
O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, e os salários são de R$ 1.825.
Além disso, os estagiários também recebem vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação.
A Petrobrás não informou a quantidade de vagas disponíveis para as cidades baianas, mas podem se inscrever estudantes que estejam matriculados em instituições de ensino superior.
Confira os cursos ofertados:
- Engenharia ambiental;
- Engenharia química;
- Advocacia (direito, ciências jurídicas, ciências jurídicas e sociais, bacharelado em direito);
- Engenharia de petróleo.
Como será o processo seletivo
O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de prova objetiva online com 60 questões:
- 10 de Língua Portuguesa
- 10 de conhecimentos gerais
- 10 de Matemática
- 10 de Raciocínio Lógico
- 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial
- 10 de conhecimentos sobre a Petrobras
Após a inscrição no processo seletivo, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a realização das provas, será definida a classificação final do processo seletivo.
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