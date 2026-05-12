Petrobras abre 160 vagas de estágio na Bahia com bolsa de quase R$ 2 mil

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Vagas são para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana - Foto: Divulgação

Um edital com 160 vagas de estágios em Salvador e em Camaçari, na Região Metropolitana, foi aberto pela Petrobrás. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 21 de maio e 3 de junho, através do site da empresa.

O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, e os salários são de R$ 1.825.

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Além disso, os estagiários também recebem vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação.

A Petrobrás não informou a quantidade de vagas disponíveis para as cidades baianas, mas podem se inscrever estudantes que estejam matriculados em instituições de ensino superior.

Confira os cursos ofertados:

Engenharia ambiental;

Engenharia química;

Advocacia (direito, ciências jurídicas, ciências jurídicas e sociais, bacharelado em direito);

Engenharia de petróleo.

Como será o processo seletivo

O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de prova objetiva online com 60 questões:

10 de Língua Portuguesa

10 de conhecimentos gerais

10 de Matemática

10 de Raciocínio Lógico

10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial

10 de conhecimentos sobre a Petrobras

Após a inscrição no processo seletivo, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a realização das provas, será definida a classificação final do processo seletivo.