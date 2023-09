Planserv discute na Alba investimentos em assistência estadual

Foi realizada nesta quarta-feira, 13, uma reunião entre deputados estaduais representantes das comissões de Saúde; Finanças e Orçamentos; e de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito, para tratar sobre avanços e dados sobre o plano de assistência à saúde dos servidores públicos do estado.

Atualmente, o plano assistencial conta com meio milhão de beneficiários, 843 clínicas, 289 laboratórios de análises clínicas, 167 policlínicas particulares, 70 hospitais gerais e 21 hospitais especializados de grande porte, abrangendo áreas como oftalmologia, doenças cardíacas e oncologia, além de laboratórios.

Segundo Socorro Brito, com 1.473 prestadores, o Planserv continua expandindo sua rede de atendimento em toda a Bahia, com foco especial no interior. “Foi muito importante essa conversa, onde nós pudemos apresentar o Planserv como ele é aos deputados, respondendo às preocupações dos parlamentares, por serem os representantes dessas pessoas às quais nós servimos, sobre as estratégias para continuarmos com uma assistência de alta qualidade”.

Somente este ano, o plano contratou 40 novos prestadores - 70% deles estão localizados no interior. Na macrorregião oeste foram adicionados dois laboratórios, uma clínica de oncologia, uma clínica de imagem, uma clínica de oftalmologia e uma clínica de fisioterapia à rede de atendimento.

A coordenadora também falou sobre investimentos na modernização do sistema do Planserv, incluindo melhorias em controle, auditoria e comunicação. “Nós vamos cada dia mais modernizar a relação do Planserv com os beneficiários, através de um plano de comunicação e de sistemas operacionais que facilitem nesse processo, além de um aplicativo onde poderemos dar mais informações sobre a rede, de forma mais fácil”.

O presidente da Comissão de Saúde da Alba, deputado Alex da Piatã, ressaltou a importância do diálogo. “Quero agradecer à doutora Socorro e a toda equipe do Planserv. Estamos nos sentindo totalmente contemplados com todos os esclarecimentos e toda a transparência que foi mostrada aqui na apresentação desta, que não tenho dúvidas, é a melhor assistência de servidores do Brasil”, pontuou.

A reunião contou ainda com a participação dos deputados Fabíola Mansur, Euclides Fernandes, Fátima Nunes, Vitor Bonfim, Angelo Coronel Filho, Júnior Muniz, José de Arimateia, Rosemberg Pinto, Alan Sanches, Júnior Nascimento e Ricardo Rodrigues.