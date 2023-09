PM apreende 120 kg de maconha dentro de mala e mochilas em Itabuna

Cerca de 120 quilos de maconha foram encontrados e apreendidos, neste sábado, 9, em operação da Polícia Militar (PM-BA), no município de Itabuna, no sul do estado.

De acordo com informações da PM-BA, a droga estava em tabletes e distribuídas em uma mala e duas mochilas. Apesar da apreensão, ninguém foi preso durante a operação.

Segundo a corporação, os agentes estavam no condomínio Jubiabá, quando os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação dos policiais, deixando os entorpecentes para trás.

Ao todo, foram apreendidos 122 tabletes erva prensada. O material foi encaminhado para a Delegacia Territorial da cidade.