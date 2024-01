PM apreende submetralhadora, drogas e peixeira em São José do Jacuípe | A TARDE

Equipes da 91ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Capim Grosso) apreenderam uma submetralhadora calibre 9 milímetros de fabricação artesanal, dez munições, seis trouxinhas de cocaína, uma quantidade de maconha, além de uma faca tipo peixeira, durante o patrulhamento de rotina, na sexta-feira, 12, em São José do Jacuípe.

Os agentes receberam denúncias sobre uma dupla armada portando drogas e foram averiguar. Na Rua Reginaldo Gomes da Silva, no Bairro Icó, os PMs identificaram os suspeitos, que atiraram após perceberem a aproximação policial.

Com a movimentação, os homens foram em direção a uma casa ainda atirando contra os PMs. Um dos suspeitos conseguiu fugir por uma área de mata e o outro foi atingido, socorrido para o Hospital de Capim Grosso, mas não resistiu.

De acordo com o comandante da unidade, major Samuel Sampaio, o suspeito já era conhecido pelas equipes policiais da região e havia sido preso em maio de 2023, durante ação conjunta com equipes da Delegacia Terriorial (DT) de Várzea da Roça.

“Na época em que ele foi preso, investigamos junto com a PC um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas e homicídios na região. Ele foi solto recentemente e retomou as atividades no mesmo grupo criminoso praticando roubos na cidade”, destacou.

Todo o material encontrado com o homem foi encaminhado para a DT de São José do Jacuípe.