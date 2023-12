PM aumenta policiamento nas rodovias para Natal e Réveillon | A TARDE

O Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPR) vai intensificar o patrulhamento nas rodovias da Bahia durante as festas de fim de ano. O objetivo é reduzir acidentes e garantir o deslocamento seguro de baianos e turistas. Cerca de 400 policiais militares serão empregados no reforço.

Segundo o comandante do CEPR, coronel Antônio Souza Sampaio Júnior, é fundamental conscientizar os condutores neste período. “Além da realização de blitze preventivas, vamos combater a criminalidade com abordagens de pessoas e veículos”, disse.

Área de atuação

O trabalho intensificado pela polícia segue até o dia 2 de janeiro de 2024, em Salvador, Simões Filho, Jacobina, Feira de Santana, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Mata de São João (Sauípe). As Companhias Independentes de Polícia Rodoviária (CIPRV), por sua vez, atuarão em Barreiras, Brumado, Itabuna, Porto Seguro, Ilhéus e Itacaré.

Também será mantida a Operação Paz no Trânsito, ação conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que visa sensibilizar a população sobre a importância de medidas preventivas, como não dirigir sob efeito de álcool, respeitar limites de velocidade e adotar condutas seguras no trânsito.