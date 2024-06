PM preso por estupro no interior baiano teve crime filmado; assista

Imagens de câmeras de segurança, de residências próximas ao local do crime, já foram analisadas - Foto: Reprodução/Vídeo

Um policial militar foi preso em flagrante, nesta quarta-feira , 12, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos quando a vítima estava a caminho da escola

De acordo com a polícia, ele abordou a vítima com ameaça de arma de fogo. Durante o ato, ela recebeu ordem para entrar no carro. Fardado, o motorista beijou a jovem e tocou nas partes íntimas dela. Em seguida, o PM a deixou na unidade escolar e marcou um encontro para o dia posterior.

Após o ocorrido, ele foi detido por agentes da Delegacia de Itamaraju e responderá pelo crime de estupro qualificado. O suspeito realizou exames de corpo delito, passou por audiência de custódia no quartel da corporação e está disponível à justiça.

Imagens de câmeras de segurança, de residências próximas ao local do crime, já foram analisadas.

A adolescente prestou um depoimento especial e está com a família. Ela será encaminhada para acompanhamento psicológico.

Veja o vídeo: