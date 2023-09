PM suspeito de matar colega de farda durante briga é solto

O Policial Militar apontado como autor da morte do colega de farda durante um discussão em Ilhéus foi solto após ter ficado detido por um mês. A vítima, o soldado soldado Vinicios Oliveira Silva, de 28 anos, morreu após ser baleado no frente de uma casa de eventos na cidade do sul da Bahia

O crime

O soldado Vinicios Oliveira Silva foi baleado durante uma discussão próximo de um bar na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Ele morreu após ser atingido por 3 tiros disparados por outro soldado que não teve a identidade revelada. O autor dos disparos foi preso em flagrante.

De acordo com testemunha, o crime foi registrado às 4h da manhã desta terça-feira,15, após Vinicos sair de um evento. Do lado de fora do estabelecimento, os militares terias se desentendido. A motivação para a confusão não foi informada. Durante a discussão, o policial sacou uma arma e atirou 3 vezes contra Vinicios.

Uma ambulância avançada do SAMU foi acionada, mas o soldado já estava sem vida Além de ser policial militar, Vinicios também fazia parte de um grupo de pagode em Ilhéus. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. O autor dos disparos foi detido e levado para a delegacia. Ele deverá responder pelo crime de homicídio. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre a ocorrência envolvendo os militares.