Polícia Civil da Bahia inicia operações com aeronaves

A Polícia Civil da Bahia, através do Serviço Aeropolicial (SAER), está se articulando para iniciar as operações em aeronaves nas áreas urbanas, rurais e de divisas. A nova modalidade foi instituída por meio da portaria 410, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), da última sexta-feira, 8.

Para a delegada-geral da PC, Heloísa Campos de Brito, o SAER é mais uma ferramenta aliada as forças policiais no reforço da segurança da população baiana.

“Estamos buscando formas de aprimorar a prestação de serviços à sociedade, e o uso do vetor aéreo no combate à criminalidade organizada é de suma importância. Para tanto, a Polícia Civil da Bahia está se organizando para, em um futuro próximo, operar suas próprias aeronaves”, ressaltou.

O uso de aeronaves já reforça o trabalho operacional das Polícias Civis de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. “Essa portaria publicada é um regramento inicial que pavimentará caminhos para um melhor atendimento operacional da nossa Instituição”, acrescentou Heloísa Brito.

O SAER, vinculado à Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), busca elevar os padrões de atuação e fiscalização do trabalho de polícia judiciária, assegurando a logística operacional no território baiano e aprimorando a inteligência policial.