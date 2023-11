Polícia cumpre diligências de combate ao tráfico e mortes violentas | A TARDE

Com o intuito de combater o tráfico de drogas e mortes violentas, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc/Sede) e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) realizaram ações investigativas, nesta sexta-feira (20), em diferentes bairros de Feira de Santana, a cerca de 100km de Salvador.

“Durante a operação foi possível obter informações que servirão para subsidiar novas investigações do tráfico de drogas na cidade, além de promover uma interação positiva com a comunidade local e gerar uma aproximação da Polícia Civil com a sociedade feirense”, pontuou o delegado do Denarc, Guilherme Machado.



As diligências terão desdobramentos para localizar foragidos da Justiça e integrantes de grupos criminosos.