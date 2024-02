Polícia da Bahia e de São Paulo prendem líder de organização criminosa | A TARDE

Equipes da Delegacia de Homicídios (DH/Vitória da Conquista), em ação conjunta com o Grupo de Operações Especiais (GOE/PCSP), cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem, apontado como um dos líderes de uma organização criminosa com ramificações em diversos bairros da cidade baiana. Ele era considerado um alvo prioritário para a Polícia Civil na região sudoeste da Bahia.

As investigações da DH de Vitória da Conquista revelaram que, somente em 2023, o homem ordenou cinco homicídios na cidade, com autoria comprovada em inquéritos policiais. Diante disso, a Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Vitória da Conquista expediu mandado de prisão preventiva. O apoio da Agência de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi essencial para localizar o suspeito em Ferraz de Vasconcelos/SP, onde ocorreu o cumprimento do mandado.

Durante a ação, foi encontrado com o acusado, um revólver calibre .357 e um documento falso. Ele foi apresentado, juntamente com o material apreendido, na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, para as devidas providências. O homem passou por exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Essa ação integra a Operação Argus, que visa aumentar os índices de cumprimento de mandados de prisão de homicídio no município. Esta é a 31ª prisão ocorrida desde o seu início em 2021.