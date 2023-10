Polícia elucida dois homicídios ocorridos em 2021 na Bahia | A TARDE

Em operação deflagrada no última sexta-feira, 6, denominada Operação Héstia, a Polícia Civil da Bahia, por intermédio da Delegacia de Ipiaú, centro-sul da Bahia, cumpriu até o momento, dezessete mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios, tanto em Ipiaú como na região.

O nome Héstia deriva do fato dos alvos serem mulheres da mesma família que participavam tanto do comando como de outras funções no tráfico de drogas.

Durante as investigações que se iniciaram em 2022, a morte de Ítalo Batista, ocorrida em 2021 foi elucidada, bem como o mandante da morte de Ronaldo Freire Menes, também em 2021.

Na mesma ação foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão dos alvos investigados, sendo apreendidos diversos celulares e a quantia de R$ 15.000,00 reais. As ações foram realizadas nas cidades de Ipiaú, Maraú, Camamu, Itacaré é São Paulo.

As prisões também foram realizadas no Presídio Regional de Jequié e em uma unidade Prisional do Estado de São Paulo, já que as investigações identificaram que mesmos custodiados os detentos envolvidos com o grupo criminoso continuavam a exercer influência no tráfico de drogas em Ipiaú.