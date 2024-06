Polícia prende mulher suspeita de invadir salão esfaquear jovem | A TARDE

A suspeita de invadir um salão de beleza e esfaquear uma jovem de 19 anos foi presa na terça-feira, 4.

O caso aconteceu no dia 23 de maio em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, A vítima contou para a polícia que antes de ser agredida, a suspeita a acusou de "dar em cima" do ex-namorado dela.

De acordo com o delegado Fábio Santos, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da suspeita, mas a faca usada no crime não foi encontrada.

Relembre

A agressão foi gravada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento que a vítima está sentada em um balcão, quando a mulher chegou e começou a bater na jovem.

Em seguida, a agressora invadiu o estabelecimento e as duas entraram em luta corporal. A vítima tenta revidar as agressões com um capacete, mas a mulher começou a esfaqueá-la com diversos golpes, enquanto a segurava pelo cabelo. Outras pessoas que estavam no local correram após o início da briga.

A jovem ainda caiu no chão e a mulher continuou tentando golpear com facadas. Após o ataque, a agressora fugiu do estabelecimento, enquanto a vítima permanecia no chão. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar e recebeu alta. A suspeita fugiu após cometer o crime.

