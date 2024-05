Policiais ajudam em parto de mulher dentro de carro na BR-324 | A TARDE

Policiais rodoviários federais ajudaram uma mulher que estava em trabalho de parto na manhã desta segunda-feira, 13, na rodovia BR-324, trecho do Calabetão, em Salvador. De acordo com a PRF, enquanto prestavam assistência a um veículo com pane mecânica, os policiais foram abordados por um motorista em desespero. A esposa estava no banco traseiro em trabalho de parto.

"Diante da situação, os policiais imediatamente solicitaram o auxílio da equipe médica da SAMU. No entanto, o rápido avanço do trabalho de parto não permitiu aguardar a chegada da ambulância. Em um desdobramento surpreendente, a criança nasceu no próprio banco traseiro do veículo", diz a nota da PRF.



O bebê nasceu saudável e após garantir a segurança da família, a equipe da PRF acompanhou o veículo até o hospital mais próximo. Mãe e filho estão bem e recebem atendimento na unidade de saúde.



Publicações relacionadas