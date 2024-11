Prefeito de Juazeiro, Andrei se reúne com autoridades em Salvador

Encontros do prefeito - Foto: Reprodução

Durante três dias de agenda em Salvador, o prefeito eleito de Juazeiro, Andrei ,se reuniu com diversos secretários e lideranças estaduais, construindo parcerias e buscando investimentos para cidade, nas áreas de segurança, desenvolvimento econômico, políticas para mulheres, inclusão social e inovação.

Em reunião com Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia, foram discutidas estratégias para melhorar a segurança no Carnaval a partir do próximo ano, com a intensificação de ações de videomonitoramento. Outro assunto abordado foi as formações que serão realizadas com a Guarda Municipal.

Andrei também se reuniu com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, e discutiu temas importantes, como: o Centro de Reabilitação para Pessoas com Autismo e o Programa Viver Sem Limite, evidenciando sua preocupação em garantir inclusão e suporte para famílias que enfrentam desafios específicos de saúde e desenvolvimento.

Uma das grandes novidades anunciadas pelo próximo gestor de Juazeiro foi a criação da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, que será implantada pela nova gestão em 2025. Em encontro com Neusa Cadore, secretária de Políticas para Mulheres, Andrei afirmou seu compromisso com políticas públicas que vão garantir segurança, saúde, qualificação profissional e bem-estar para as mulheres juazeirenses. “As mulheres terão atenção especial em nossa gestão. Com a implantação dessa secretaria, vamos ter uma equipe qualificada para atuar, em parceria com outras secretarias, e oferecer os cuidados necessários e que elas merecem”, declarou.

Ainda durante a agenda, Andrei também se reuniu com a equipe da Desenbahia, buscando fortalecer o setor produtivo de Juazeiro por meio de linhas de crédito acessíveis e estímulo ao crescimento regional.

O prefeito eleito também esteve com Tiago Pereira, coordenador do programa Bahia Sem Fome, e destacou o seu desejo por lutar contra a insegurança alimentar em Juazeiro, reforçando o compromisso de sua gestão em oferecer não só assistência, mas também oportunidades de geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta quinta-feira (31), Andrei esteve com os secretários da Casa Civil, Afonso Florence, Planejamento, Cláudio Peixoto, e Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro, discutindo ações estratégicas para os próximos quatro anos, incluindo projetos de tecnologia, inovação e desenvolvimento urbano que prometem transformar o município.

“Tivemos três dias intensos, reuniões importantes com a equipe do Governo do Estado, discutindo o futuro de Juazeiro. Meu compromisso é trabalhar dia e noite para tirar a nossa cidade do atraso, cuidar das pessoas e trazer de volta aquela alegria e o orgulho de ser juazeirense. Quero agradecer ao governador Jerônimo e à sua equipe pelo apoio e a vontade de nos ajudar nessa missão”, finalizou Andrei.