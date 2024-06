Prefeitura da Bahia abre concurso público com 90 vagas; saiba as áreas | A TARDE

A Prefeitura de Vitória da Conquista abriu um concurso público com 90 vagas para a área da enfermagem. As oportunidades são para pessoas com níveis técnico e superior.

Segundo a gestão do município, as vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Ao todo, são 65 destinadas a técnicos de enfermagem e 25 para enfermeiros.

Entre as 90 oportunidades, os candidatos vão disputar vagas de ampla concorrência, pessoas com deficiência e pretos e pardos. Para concorrer a uma das oportunidades, é necessária a comprovação do nível de escolaridade exigido, além do registro no respectivo conselho de classe.

Os aprovados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 1.493,46 a R$ 3.266,16.

As inscrições devem ser realizadas no Instituto IDCAP.

