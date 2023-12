Prefeitura de Ilhéus decreta situação de emergência após chuvas | A TARDE

A prefeitura de Ilhéus, no sul da Bahia, decretou situação de emergência após as fortes chuvas que caíram na cidade nesta quarta-feira, 20. A decisão foi tomada durante reunião de gestores de diferentes órgãos. Diversos pontos de alagamento foram registrados na região, que já teve a medida adotada em 2023 pelo mesmo motivo.



A Defesa Civil de Ilhéus emitiu um alerta de chuvas fortes no início desta semana. Desde terça-feira, 19, choveu cerca de 190 milímetros na cidade. A média histórica para o mês de dezembro é de 168 milímetros. A partir de 30 milímetros, a chuva já é considerada forte por especialistas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Ilhéus, as chuvas causaram alagamentos em vários pontos, com 65 ocorrências registradas nas últimas 24 horas, nenhuma com gravidade. A cidade sofreu com quedas de árvores e postes, além de deslizamentos de terra.

A prefeitura mantém equipes para acompanhar a situação da cidade e não descarta a possibilidade de montar abrigos nos locais mais afetados pelo temporal. Moradores devem evitar locais de risco, além de observar sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.