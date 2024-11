Prêmio Abapa de Jornalismo será entregue no dia 12 de novembro

O prêmio contempla a produção de reportagens em impressos e na mídia eletrônica - Foto: Reprodução/Abapa

No próximo dia 12 de novembro, o talento e a dedicação de estudantes e profissionais de jornalismo serão celebrados na cerimônia de entrega do Prêmio Abapa de Jornalismo.

Estarão presentes o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi; a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Samira de Castro; o presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques; o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), Moacy Neves; além de outras autoridades e representantes da imprensa.

A Associação lançou, em 2019, o Prêmio Abapa de Jornalismo para incentivar a cobertura jornalística especializada sobre a cultura do algodão. A iniciativa tem o objetivo de atrair o interesse das mídias local, regional e nacional para a produção de conteúdos aprofundados, abrangentes e atraentes sobre a cotonicultura baiana.

O prêmio contempla a produção de reportagens em impressos e na mídia eletrônica que destaquem a importância econômica do algodão e do seu impacto social e ambiental. Como diferencial da premiação, a entidade patrocina a visita dos acadêmicos de universidades e faculdades de jornalismo da Bahia para viver uma imersão nos campos de algodão da região Oeste, permitindo um maior aprofundamento com vistas às reportagens produzidas por eles.