Prêmio OAB-BA de Jornalismo prorroga inscrições até 15 de novembro

O Prêmio OAB de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho, da Bahia, prorrogou as inscrições até o 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. O prêmio será para os melhores trabalhos jornalísticos produzidos sobre temas relacionados aos Direitos Humanos, à Democracia e ao Acesso a Direitos, veiculados no período de 1º de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022.

A premiação tem quatro categorias: jornalismo em texto, jornalismo em vídeo, jornalismo em áudio e fotojornalismo. Serão contemplados o primeiro e segundo colocado em cada categoria com diplomas, medalhas comemorativas do evento e cheques no valor de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Esta edição do prêmio integra a 2ª edição da campanha “Democracia: eu defendo”, lançada pela OAB-BA nas redes sociais em agosto, em prol do Estado democrático de direito e a partir da relação entre o exercício da advocacia e a democracia.