Preso homem investigado por matar companheira e ocultar corpo | A TARDE

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Casa Nova cumpriram o mandado de prisão de um homem, de 38 anos, investigado por matar a companheira e ocultar o corpo, naquela cidade.

Conforme explicou o titular da unidade, delegado Arnóbio Dionísio, a mulher foi vista pela ultima vez, em agosto desse ano, após o desentendimento com o suspeito. “Foram ouvidas mais de 20 pessoas no curso das investigações, além das imagens das câmeras de segurança que mostraram ela saindo com ele da casa onde viviam”, detalhou.

O suspeito foi submetido aos exames de leões corporais e está custodiado na unidade policial, à disposição da Vara Criminal. A prisão aconteceu na segunda-feira, 9.