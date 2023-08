PRF apreende anfetamina e motorista diz que seria para consumo próprio

Após fiscalização, na noite desta sexta-feira, 18, realizada pela Policia Rodoviária Federal, celulares, equipamentos eletrônicos e diversos itens foram apreendidos, no KM 830 da BR- 116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

A ação exigiu a parada de um ônibus interestadual da linha São Paulo (SP) x Arapiraca (AL) e em seguida foram feitos os procedimentos de fiscalização, checagem dos passageiros e vistoria das bagagens.

Em uma mochila foram encontrados quatro celulares modelo Iphone e mais quarenta e três comprimidos de rebite. Os celulares possuíam restrição de uso, fato que chamou a atenção dos agentes. O motorista do ônibus assumiu a propriedade da mochila. Quanto aos celulares informou que se tratava de uma encomenda e, por isso, colocou na própria bagagem por se tratar de material frágil. Quanto as anfetaminas, informou que seriam para consumo próprio.

O caso foi apresentado na Polícia Civil, onde foi instaurado o procedimento policial e o motorista deve responder por receptação e porte de drogas.

No ônibus, os policiais apreenderam outros 12 aparelhos celulares de última geração, 1 decodificador de TV, 11 cigarros eletrônicos e mais 24 unidades de essências/insumos. O material estava acondicionado em uma caixa dentro do compartimento de carga do veículo, sem qualquer documentação que comprovasse legitimidade fiscal.

Um passageiro de 31 anos foi identificado como responsável pelo transporte do material, e afirmou que não tinha conhecimento sobre a procedência ilegal dos produtos. Acrescentou ainda que adquiriu as mercadorias em uma loja da 25 de março, na capital de São Paulo. Por último, disse que os produtos seriam comercializados na cidade de Olho D’Água.

O passageiro e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Federal, pelos crimes de contrabando e descaminho.