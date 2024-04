PRF flagra crime ambiental e apreende caminhão sem documentação válida | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira, 15, uma carga de madeira nativa transportada ilegalmente em um caminhão no km 503 da BR 101, município de Itabuna, no Sul da Bahia.

Segundo a PRF, ao iniciar a fiscalização, a carga consistia em madeira serrada e solicitou os documentos necessários à condutora. Entretanto, mesmo com sua série de documentos, o condutor do veículo não conseguiu provar a legitimidade do material. Foram apreendidos no caminhão 14,5 metros cúbicos de madeira.

A responsável assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e tanto o conjunto transportador quanto a carga foram disponibilizados aos órgãos ambientais competentes, para os devidos procedimentos administrativos.