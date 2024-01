PRF inicia operação especial de Ano Novo em estradas da Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira, 29, a Operação Rodovida 23/24, que tem o objetivo de aumentar a fiscalização nas rodovias federais da Bahia durante o feriado de Ano Novo.

A expectativa da PRF é que o pico do movimento seja registrado entre a tarde de sexta-feira, 29, e a manhã de sábado, 30. O dia de maior fluxo de retorno deve ser segunda-feira, 1º.

Para prevenir acidentes, a PRF pretende realizar enfrentamento à embriaguez no volante, fiscalização contra ultrapassagens indevidas, controle da velocidade, uso do cinto de segurança, emprego adequado de dispositivos de segurança para crianças, uso de capacete por motociclistas e utilização de telefone celular durante a direção.

No combate ao crime, a polícia vai intensificar ações com abordagens estratégicas com foco na prisão de criminosos, recuperação de veículos roubados, apreensão de armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados.

Neste feriadão, a PRF prevê um aumento de 10% no fluxo de veículos nas rodovias que cortam a Bahia em comparação aos dias normais.