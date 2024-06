PRF lança Operação Via Lux para fiscalização em rodovias da Bahia | A TARDE

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF/BA) iniciou a Operação Via Lux, com o objetivo de intensificar a fiscalização e o policiamento noturno nas rodovias federais. A operação ocorre entre 1º de junho a 25 de julho de 2024.

No primeiro dia de operação, as Unidades Operacionais (UOP's) nos municípios de Humildes e Milagres, na Bahia, receberam a equipe de fiscalização. Com a ação, a PRF espera inibir comportamentos ilícitos, como contrabando e tráfico de drogas.

A Operação Via Lux tem o objetivo de conscientizar os motoristas sobre a importância da condução responsável em qualquer horário e reativar a fiscalização noturna da UOP´s. Com a presença policial, a PRF pretende focar na lei do descanso, no alcoolismo e nos equipamentos obrigatórios de iluminação e sinalização dos veículos.

