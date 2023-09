PRF recupera quatro motos roubadas dentro de bagageiro de ônibus

Quatro motos com registro de ocorrências criminais foram recuperadas, na noite de sábado, 16, em Vitória da Conquista, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA).



A equipe policial realizava fiscalização na BR-116, quando deu ordem de parada a um ônibus de turismo que saiu do estado de São com destino a cidades do Nordeste. Após a checagem, os PRFs encontraram quatro motocicletas no bagageiro do ônibus. Os policiais constataram que todas elas apresentavam indícios de adulteração.

O motorista disse que as motocicletas foram embarcadas na garagem da empresa, em Embu das Artes (SP). Informou também que a empresa de ônibus estava realizando o frete e que as motos tinham como destino final a cidade de Nordestina, na Bahia. Por último, acrescentou desconhecer qualquer irregularidade.

Os policiais apresentaram as motocicletas a autoridade policial da Polícia Civil para abertura do inquérito policial e continuidade das investigações para identificação dos responsáveis.